عقب اعتقالهم بفترات متراوحة.. أجهزة النظام الأمنية تطلق سراح عدداً من معتقلي غوطة دمشق الشرقية.

أطلقت سلطات النظام السوري سراح عدداً من أبناء الغوطة الشرقية منذُ مطلع أبريل/نيسان الجاري، ضمن سلسلة الإفراج عن المعتقلين التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، والتي شملت العشرات، وبحسب مصادر “المرصد السوري”، فإن النظام السوري أطلق سراح عدداً من أبناء الغوطة الشرقية من سجني صيدنايا وعدرا المركزي، بعد مرور وقت متفاوت على اعتقالهم، أحدهم من أبناء بلدة حمورية، اعتُقل من مركز إيواء الدوير، بعد خروجه من الغوطة الشرقية عبر “المعابر الآمنة” قبيل سيطرة النظام على المنطقة، حيث جرى اعتقاله من قبل المخابرات الجوية، وأُحيل بعدها إلى سجن عدرا المركزي، ليُطلق سراحه من هناك بعد عامين من الاعتقال، وأُطلق سراح شاب من أبناء مدينة سقبا، بعد اعتقاله قبل عامين من مركز إيواء الدوير أيضاً، وجرى تبليغه قبل إطلاق سراحه بتحضير نفسه للالتحاق بالخدمة الإلزامية خلال عشرة أيام.

فيما شهدت بلدة الدير سلمان في منطقة المرج، إطلاق سراح شاب اعتُقل في العاصمة دمشق، حيث كان يبلغ حينها من العمر 13 عاماً، وجرى اعتقاله بعد مشادة كلامية بينه وبين أحد عناصر حاجز يتبع للمخابرات الجوية، أحيل بعدها إلى سجن صيدنايا العسكري، ومن سجن صيدنايا إلى سجن عدرا، قبل إطلاق سراحه.

كما شهدت بلدة مديرا، خروج شاب من سجن عدرا، بعد سبعة أشهر من اعتقاله بتهمة مجهولة، بالرغم من إجراءه التسوية الأمنية لدى النظام السوري عقب سيطرته على المنطقة، وأطلقت أجهزة النظام الأمنية سراح اثنين من أبناء مدينة حرستا، بعد سنوات على الاعتقال، فيما شهدت مدينة دوما خروج معتقل من سجن صيدنايا العسكري، بعد إبلاغ النظام ذويه بأنه قد توفى، وإقامة عزاء له قبل نحو عامين، وشهد الشهر الجاري قيام سلطات النظام الأمنية بإطلاق سراح عددا من المعتقلين من مختلف المحافظات السورية بموجب العفو الصادر عن رأس النظام السوري.