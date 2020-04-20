قوات النظام تواصل خرق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” وتقصف مناطق في جبلي التركمان والزاوية

جددت قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” خلال يومه الـ 46، حيث قصفت بعد ظهر اليوم الاثنين، مناطق في التفاحية بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشماي، ومناطق أخرى في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين وفجر اليوم، تجدد القصف الصاروخي على مناطق في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، حيث استهدفت بعدة قذائف مناطق في قرية آفس شرق المدينة، والفطيرة وكنصفرة بجبل الزاوية، فيما حلقت مروحيات تركية في أجواء ريف إدلب الشمالي.