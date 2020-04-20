قوات النظام تواصل خرق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” وتقصف مناطق في جبلي التركمان والزاوية

20 أبريل,2020
أقل من دقيقة

جددت قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” خلال يومه الـ 46، حيث قصفت بعد ظهر اليوم الاثنين، مناطق في التفاحية بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشماي، ومناطق أخرى في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين وفجر اليوم، تجدد القصف الصاروخي على مناطق في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، حيث استهدفت بعدة قذائف مناطق في قرية آفس شرق المدينة، والفطيرة وكنصفرة بجبل الزاوية، فيما حلقت مروحيات تركية في أجواء ريف إدلب الشمالي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

20 أبريل,2020

عقب اعتقالهم بفترات متراوحة.. أجهزة النظام الأمنية تطلق سراح عدداً من معتقلي غوطة دمشق الشرقية.

20 أبريل,2020

المليشيات الإيرانية تنقل مقرات تابعة لـ “حزب الله العراقي والحيدريون” من مدينة الميادين إلى منطقة المزارع

20 أبريل,2020

في إطار متابعة المرصد السوري لعملية نقل “المرتزقة” إلى ليبيا.. أعداد المجندين تصل إلى 7400 بينهم نحو 200 قتلوا في المعارك

20 أبريل,2020

مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ46.. قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على مناطق بجبل الزاوية وشرق إدلب