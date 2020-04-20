القوات الروسية ونظيرتها التركية تسير دورية مشتركة في ريف معبدة.. والقوات الأميركية تمنعهم من دخول مركز البلدة

20 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة بريف معبدة التابعة لمحافظة الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية صباح اليوم الاثنين من منطقة ديرنا آغي بريف معبدة وتجولت في قرى حدودية مع تركيا بالمنطقة، فيما علم المرصد السوري أن القوات الأميركية منعت الروس من دخول مركز بلدة معبدة وسمحت لهم فقط بالتجول بقرى حدودية مع تركيا، في حين رافقت الدورية طائرتين مروحيتين روسيتين حلقتا على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 16 من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية لدورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي، حيث اتجهت 4 مدرعات روسية ومثلها تركية صباح اليوم الخميس إلى قرى شيران وتل حاجب وهولاقي وقرى أخرى شرق عين العرب، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة

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