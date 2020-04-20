مدير “المرصد السوري”: نبدأ من الغباء الموجود لدى الذين التحقوا مؤخراً بقوات المرتزقة التابعين لتركيا، وذهبوا إلى ليبيا، كون أن المرصد السوري نشر تسجيلات صوتية لبعض السوريين الذين زُج بهم إلى ليبيا، وطالبوا المتواجدين بالمعسكرات عدم الالتحاق بهم في ليبيا لأن الحكومة التركية خدعتهم

مدير “المرصد السوري”: نبدأ من الغباء الموجود لدى الذين التحقوا مؤخراً بقوات المرتزقة التابعين لتركيا، وذهبوا إلى ليبيا، كون أن المرصد السوري نشر تسجيلات صوتية لبعض السوريين الذين زُج بهم إلى ليبيا، وطالبوا المتواجدين بالمعسكرات عدم الالتحاق بهم في ليبيا لأن الحكومة التركية خدعتهم، قيل لهم أن هناك مرتبات شهرية عالية وأن دورهم هو فقط حماية طرابلس، وإذا بهم يزجون بالمعارك ولا يحصلون على الأموال التي وعدوا بها. نقول أن كل من التحق مؤخراً بهذه المعسكرات التابعة لتركيا والذين ذهبوا إلى ليبيا ليسوا إلا مرتزقة خالصين تابعين للحكومة التركية.

لواء المعتصم – فرقة السلطان مراد – لواء صقور الشمال – فرقة الحمزات – لواء سليمان شاه سيء السُمعة والسيط هو ينكل بأبناء الشعب السوري في عفرين فما بالك ماذا سيفعل في ليبيا وهو يقوم بفعل الارتزاق على دماء أبناء الشعب السوري.

غالبية الذين يقاتلون في ليبيا ويزج بهم، هم من التابعين بشكل كامل للحكومة التركية ويفضلون العلم التركي عن أي علم سوري داخل الأراضي السورية، لذلك نقول أن هؤلاء مرتزقة بعضهم حاصل على الجنسية التركية والبعض قلبا وقالبا مع الحكومة التركية.

يوجد آلاف العناصر من عناصر “داعش” السابقين، خرجوا من سجون هذه الفصائل أصبحوا في ليبيا، وهناك عناصر من تنظيم “القاعدة” انتقلوا إلى ليبيا عبر الجسر التركي.