مدير “المرصد السوري”: الحكومة التركية لا تأبه لانشغال المجتمع الدولي بجائحة “كورونا” وتستمر بإرسال المرتزقة إلى ليبيا.. ليسوا فقط من الفصائل المرتزقة الموالية لتركيا المنخرطة بما يعرف “الجيش الوطني” بل أن هناك عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” من البادية السورية وأبناء دير الزور باتوا في ليبيا. لدينا ما لا يقل عن 28 اسم من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين “اعتزلوا” القتال مع التنظيم وانضموا إلى صفوف “الجيش الوطني” باتوا يقاتلون في طرابلس الليبية.. عدد المجندين نحو (7400) كان من المفترض أن يقاتلوا فقط في طرابلس وإذا يزج بهم في كافة جبهات القتال ضد الجيش الوطني الليبي تحت عباءة سلفية وحكومة الوفاق الليبية.

هناك خلافات بين قادة الفصائل وهؤلاء المرتزقة الذين زج بهم في ليبيا ووعدوا بـ(2000)$ شهريا.. وحتى اللحظة لم يحصلوا إلا على القلة القليلة من المال.