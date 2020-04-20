مدير “المرصد السوري”: تنظيم “الدولة الإسلامية” يطل من جديد عبر هجمات يشنها من البادية السورية.. آلاف العناصر من التنظيم في هذه البقعة الجغرافية يقتلون عناصر من قوات النظام ويختطفون مدنيين في البادية السورية ويعدموهم بذريعة أنهم مؤيدين لقوات سوريا الديمقراطية أو للنظام السوري. هجمات عنيفة شنها التنظيم في الأسبوع الفائت.. وتمكن من قتل 40 عنصرا أو ما يزيد قليلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

مدير "المرصد السوري": تنظيم "الدولة الإسلامية" يطل من جديد عبر هجمات يشنها من البادية السورية مدير "المرصد السوري": تنظيم "الدولة الإسلامية" يطل من جديد عبر هجمات يشنها من البادية السورية.. آلاف العناصر من التنظيم في هذه البقعة الجغرافية يقتلون عناصر من قوات النظام ويختطفون مدنيين في البادية السورية ويعدموهم بذريعة أنهم مؤيدين لقوات سوريا الديمقراطية أو للنظام السوري. هجمات عنيفة شنها التنظيم في الأسبوع الفائت.. وتمكن من قتل 40 عنصرا أو ما يزيد قليلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, April 20, 2020