مجهولون يقتلون معارضا للنظام وعضوا في لجنة المصالحة بين السهل والجبل في جنوب سورية

20 أبريل,2020
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عثر الأهالي في قرية الثعلة في ريف السويداء، صباح اليوم، على جثة أحد أعضاء لجنة المصالحة بين السهل والجبل في جنوب سورية، حيث وجد مقتولا وعليه آثار ضربات على الرأس بأداة حادة، أثناء تواجده في مزرعته، وأفادت مصادر المرصد السوري بأن القتلة سرقوا سيارته من المزرعة، للتمويه على أن الجريمة بقصد السرقة.
وكان وجهاء من أهل حوران و”جبل العرب” شكلوا لجنة المصالحة درءا للفتنة بين أهالي المنطقتين، دون وجود أي شخصية مقربة للنظام السوري.
يذكر أن المغدور معارض سوري من أبناء محافظة السويداء، وكان عضوا فعالا في المؤتمر الوطني الديمقراطي.
ووثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 أبريل، مقتل امرأتين وجرح اثنتين آخرتين، جراء قيام مسلحين مجهولين بإطلاق الرصاص عليهن أثناء تواجدهن في حي الخزانات بمدينة السويداء جنوب سورية، ولم ترد معلومات عن أسباب وظروف عملية القتل تلك. 

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