المرصد السوري لحقوق الانسان: سقوط المزيد من “المرتزقة السوريين” في ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن 9 من المرتزقة السوريين قتلوا خلال المعارك الدائرة مع الجيش الوطني الليبي في مناطق عدة من ليبيا. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه مع هذه الأرقام الجديدة يرتفع إجمالي عدد قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 199. وبدأت قصة المرتزقة السوريين في الظهور بليبيا قبل عدة أشهر، بعدما دفع بهم إلى هناك، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أجل القتال إلى جانب ميليشيات طرابلس، عبر رحلات جوية غير مسجلة. ويقول المرصد السوري إن المرتزقة القتلى يتوزعون على فصائل “لواء المعتصم” و “فرقة السلطان مراد”، و”لواء صقور الشمال”، و”الحمزات “و”سليمان شاه”. ونقل عن مصادره قولها إن القتلى سقطوا خلال اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

المصدر:ليفانت نيوز