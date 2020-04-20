قوات النظام تجدد قصفها على ريف إدلب.. وطائرات الاستطلاع الروسية لا تفارق أجواء منطقة “بوتين-أردوغان” 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الروسية،اليوم، دون أن تفارق الأجواء منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء اليوم، في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”.

على صعيد متصل، جددت قوات النظام قصفها بالمدفعية على كل من كفرعويد وبينين ومعربيلت وسان والصالحية ومحيط آفس والفطيرة وكنصفرة في ريف إدلب.

وكان المرصد السوري رصد ظهر اليوم، قصفا مدفعيا استهدف محور التفاحية في ريف اللاذقية الشمالي ومناطق أخرى في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، تزامنا مع تحليق مروحيات تركية في أجواء ريف إدلب الشمالي.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” توقفا للقصف الجوي خلال اليوم الـ46 على التوالي من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.