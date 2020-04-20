الفصائل الموالية لتركيا تنهي وجود الطائفة “الإيزيدية” في أكثر من 10 قرى في ريف رأس العين

تشهد قرى ينتمي سكانها للطائفة الإيزيدية عمليات تغيير ديموغرافي بعد أن هجرها سكانها إبان العملية العسكرية “نبع السلام”، بالإضافة إلى سرقة ممتلكاتهم من قبل الفصائل الموالية لتركيا.

في سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سرقة وتخريب مقبرة للكرد الإيزيديين في قرية جان تمر الواقعة شرق رأس العين “سري كانييه” من قبل عناصر “السلطان مراد”.

على صعيد متصل، تعمل الفصائل الموالية لتركيا بدعم وتسهيلات من الحكومة التركية على توطين عائلات المقاتلين الموالين لها في هذه القرى أسوة بغيرها من المناطق التي تسيطر عليها، حيث نقلت عشرات العائلات في ربيع العام الحالي، إلى قرية مريكيش التي تعد أكبر تلك القرى.

ويتواجد في ريف رأس العين الشرقي أكثر من 10 قرى سكانها من الطائفة الإيزيدية هجرتهم عملية “نبع السلام” ويبلغ تعداد سكانها نحو 1000 نسمة، في كل من مريكيس وجان تمر ولزكة وشكرية وجافا ولدارا وكوع قبر شيخ حسين ومطلة وبير نوح وحميدية.

كما يتواجد عدة قرى في الريف الغربي لرأس العين مثل الأسدية وخربة بنات وخربة غزال، جميعها تخضع لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا والتي تمارس جميع أنواع الانتهاكات في ظل هجرة أهلها منها.