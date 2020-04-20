الجيش الليبي يأسر مجموعة من المرتزقة ضمن الفصائل الموالية لتركيا في طرابلس

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجموعة من المرتزقة ضمن الفصائل الموالية لتركيا أسروا على يد قوات الجيش الليبي على محاور طرابلس في ليبيا، حيث تم أُسر ما لا يقل عن 5 أشخاص يحملون الجنسية السورية، خرجوا من منطقة “حوار كلس” في ريف حلب الشمالي ثم تنقلوا عبر المطارات إلى غازي عنتاب ومن ثم اسطنبول في تركيا وتم نقلهم عبر طائرات مدنية ليبية إلى مطار مصراتة.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث قتل 9 من “مرتزقة الأتراك” خلال معارك مع “قوات حفتر” على محاور عدة في الأراضي الليبية التي تشهد معارك عنيفة.

من جانبها تواصل تركيا نقل “المرتزقة” إلى ليبيا للقتال إلى جانب “حكومة الوفاق الوطني” في معاركه مع “الجيش الوطني الليبي”، حيث رصد المرصد السوري وصول دفعة جديدة تضم العشرات من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا.

وبذلك، ترتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5300 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2100 مجند.