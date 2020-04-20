مدير “المرصد السوري”: تنظيم “الدولة الإسلامية” ظهر فجأة بعد اختفائه وأعتقد أن ظهوره مرتبط بالتقاسم السياسي بين الدول الإقليمية وروسيا داخل الأراضي السورية. التنظيم مرفوض شعبيا.. نعتقد أن التنظيم يقف خلف الهجمات في البادية السورية لكي يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه ما يزال قويا. وقد شاهدنا في العام الفائت إعدام الكثير من المدنيين على يد عناصر التنظيم. بالمقابل هناك ميلشيات غير سورية تعمل في مناطق النظام وهي أيضا قتلت المدنيين. وقد شاهدنا قبل أشهر عمليات إعدام لمواطنين في بادية الرقة ودير الزور بحجة تعاونهم مع قوات النظام أو قوات “قسد”. النظام السوري لا يأبه لحال المدنيين.. ميليشات الدفاع الوطني تسرق وتنهب ممتلكاتهم وترتكب الانتهاكات هناك.. والنظام السوري ضعيف وليس لديه القدرة على السيطرة على تلك المناطق لولا الدعم الروسي والإيراني

مدير "المرصد السوري": تنظيم "الدولة الإسلامية" ظهر فجأة بعد اختفائه وأعتقد أن ظهوره مرتبط بالتقاسم السياسي بين الدول الإقليمية مدير "المرصد السوري": تنظيم "الدولة الإسلامية" ظهر فجأة بعد اختفائه وأعتقد أن ظهوره مرتبط بالتقاسم السياسي بين الدول الإقليمية وروسيا داخل الأراضي السورية. التنظيم مرفوض شعبيا.. نعتقد أن التنظيم يقف خلف الهجمات في البادية السورية لكي يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه ما يزال قويا. وقد شاهدنا في العام الفائت إعدام الكثير من المدنيين على يد عناصر التنظيم. بالمقابل هناك ميلشيات غير سورية تعمل في مناطق النظام وهي أيضا قتلت المدنيين. وقد شاهدنا قبل أشهر عمليات إعدام لمواطنين في بادية الرقة ودير الزور بحجة تعاونهم مع قوات النظام أو قوات "قسد". النظام السوري لا يأبه لحال المدنيين.. ميليشات الدفاع الوطني تسرق وتنهب ممتلكاتهم وترتكب الانتهاكات هناك.. والنظام السوري ضعيف وليس لديه القدرة على السيطرة على تلك المناطق لولا الدعم الروسي والإيراني Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, April 20, 2020