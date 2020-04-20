قصف إسرائيلي يستهدف تجمعات عسكرية للميليشيات الإيرانية في بادية تدمر شرق محافظة حمص 

دوت أصوات في ريف حمص الشرقي، ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام لقصف من طائرات إسرائيلية حلقت في أجواء لبنان، استهدفت نقاط عسكرية للميليشيات الإيرانية في بادية تدمر شرق محافظة حمص، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري نشر في31 مارس، أن طائرة شحن تنقلت بين مطاري الشعيرات والتيفور قبيل تنفيذ الضربات الإسرائيلية.

وكان “المرصد السوري” رصد، قصفا نفذته طائرات حربية إسرائيلية كانت تحلق في أجواء لبنان، حيث استهدفت مطار الشعيرات في حمص ومواقع الميليشيات الإيرانية في ريف حمص بأكثر من 8 صواريخ، فيما سمع دوي انفجارات ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التصدي لتلك الضربات.