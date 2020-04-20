الانفلات الأمني يتواصل في محافظة درعا.. عمليات اغتيال واختطاف تطال مواطنين في عدة مناطق

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون شابا يعمل في تجارة المخدرات في درعا البلد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إطلاق النار على مواطن من نوى، قتل حيها شابين من ريف درعا.

على صعيد متصل، اختطف أهالي بصر الحرير مواطنا من أبناء السويداء عند مروره في البلدة.

ويأتي ذلك في إطار الضغط على عصابة الخطف للإفراج عن أحد أبناء بصر الحرير.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 415، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 254، وهم: 51 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 136 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و44 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.