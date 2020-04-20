قتلى وجرحى في اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا في مدينة رأس العين 

21 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف “الآربيجي”، في أحياء مدينة رأس العين “سري كانيية” بين أحرار الشرقية ولواء المعتصم المواليان لتركيا، حيث تدور الاشتباكات في كل من حي المحطة والعبرة وشارع الكنائس والمعبر الحدودي وخزان المياه في حي خرابات.
وعلم المرصد السوري أن فصائل لواء القعقاع والفرقة عشرين اشتركت في هذه الاشتباكات.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصرين من فرقة المعتصم وأصيب آخرين، فيما وردت معلومات عن قتلى وجرحى آخرين من بقية الفصائل.
وأكدت المصادر بأن سبب الاشتباكات خلاف على تقاسم الأموال والإتاوات التي فرضوها على الأهالي إضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للمدنيين.

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