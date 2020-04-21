في ظل الفوضى المتصاعدة بمحافظة درعا.. قتلى وجرحى في اقتتال عشائري بمدينة طفس

21 أبريل,2020
أقل من دقيقة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عند منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اندلاع اقتتال مسلح بين مسلحين من عشيرتين مختلفتين في مدينة طفس الواقعة بريف درعا الغربي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تسببت بمقتل مسلح من كل عشيرة على الأقل بالإضافة لسقوط جرحى، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاقتتال، فيما تدخل وجهاء المنطقة لفض النزاع وحل الخلاف، وسط استمرار التوتر حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، إطلاق النار على مواطن من نوى، قتل حيها شابين من ريف درعا، على صعيد متصل، اختطف أهالي بصر الحرير مواطنا من أبناء السويداء عند مروره في البلدة، ويأتي ذلك في إطار الضغط على عصابة الخطف للإفراج عن أحد أبناء بصر الحرير

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

21 أبريل,2020

قوات النظام تواصل قصفها لمناطق جنوب إدلب بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ47

Turkey-backed Syrian rebel fighters walk together near the border town of Tel Abyad, Syria, October 12, 2019. REUTERS/Khalil Ashawi
21 أبريل,2020

القوات التركية تتدخل وتوقف الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الموالية لها بمدينة رأس العين

21 أبريل,2020

“شريط مصور” يرصد اصوات الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا في مدينة رأس العين

21 أبريل,2020

قتلى وجرحى في اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا في مدينة رأس العين 