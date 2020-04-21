في ظل الفوضى المتصاعدة بمحافظة درعا.. قتلى وجرحى في اقتتال عشائري بمدينة طفس

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عند منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اندلاع اقتتال مسلح بين مسلحين من عشيرتين مختلفتين في مدينة طفس الواقعة بريف درعا الغربي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تسببت بمقتل مسلح من كل عشيرة على الأقل بالإضافة لسقوط جرحى، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاقتتال، فيما تدخل وجهاء المنطقة لفض النزاع وحل الخلاف، وسط استمرار التوتر حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، إطلاق النار على مواطن من نوى، قتل حيها شابين من ريف درعا، على صعيد متصل، اختطف أهالي بصر الحرير مواطنا من أبناء السويداء عند مروره في البلدة، ويأتي ذلك في إطار الضغط على عصابة الخطف للإفراج عن أحد أبناء بصر الحرير