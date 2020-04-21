القوات التركية تتدخل وتوقف الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الموالية لها بمدينة رأس العين

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استمر الاقتتال المسلح العنيف بين الفصائل الموالية لأنقرة، في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي إلى ما بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، فيما علم المرصد السوري أن القوات التركية تدخلت وأجبرت الفصائل المتقاتلة على إيقاف الاشتباكات، وسط استمرار التوتر بوتيرة متصاعدة في عموم المدينة.

حيث كان المرصد السوري رصد مساء أمس، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف “الآربيجي”، في أحياء مدينة رأس العين “سري كانيية” بين أحرار الشرقية ولواء المعتصم المواليان لتركيا، حيث تدور الاشتباكات في كل من حي المحطة والعبرة وشارع الكنائس والمعبر الحدودي وخزان المياه في حي خرابات.

وعلم المرصد السوري أن فصائل لواء القعقاع والفرقة عشرين اشتركت في هذه الاشتباكات.

ووثق المرصد السوري مقتل عنصرين من فرقة المعتصم وأصيب آخرين، فيما وردت معلومات عن قتلى وجرحى آخرين من بقية الفصائل، وأكدت المصادر بأن سبب الاشتباكات خلاف على تقاسم الأموال والإتاوات التي فرضوها على الأهالي إضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للمدنيين.