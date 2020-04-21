قوات النظام تواصل قصفها لمناطق جنوب إدلب بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ47

21 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في قرى معربليت وبينين والجرادة والبارة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 47.

وكان المرصد السوري رصد خلال يوم أمس، قصفاً صاروخياً من قبل قوات النظام على كل من كفرعويد وبينين ومعربيلت وسان والصالحية ومحيط آفس والفطيرة وكنصفرة في ريف إدلب، دون أنباء عن خسائر بشرية.

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