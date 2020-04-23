قتيل وجرحى في صفوف قوات النظام جراء اشتباكات في بادية حماة مع تنظيم “الدولة الإسلامية” 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها، قرب سد بوفياض شرق السلمية في ريف حماة الشرقي.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين، إذ قتل عنصر وجرح آخرين من المسلحين الموالين للنظام، بينما قتل عنصرين من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 419 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ75 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 152 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.