تزامنا مع قصف بري لقوات النظام على مناطق جبل الزاوية.. طائرة حربية روسية تحلق في أجواء المنطقة 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام من تمركزاتها في ريف إدلب الجنوبي، استهدف بلدة كنصفرة وقرية الفطيرة في جبل الزاوية في ريف إدلب، تزامنا مع تحليق طائرة حربية روسية في أجواء المنطقة.

فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ49 على التوالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على الفطيرة بجبل الزاوية.

كما رصد المرصد السوري استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بينها وبين الفصائل على محور فليفل جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.