مجموعة مسلحة تحاصر منزل قيادي في الفصائل المحلية في السويداء

23 أبريل,2020
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محافظة السويداء-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مجموعة مسلحة هاجمت منزل قياديين في الفصائل المحلية في مدينة صلخد بريف السويداء، تزامنا مع إطلاق نار كثيف في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 أبريل/نيسان، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في مدينة صلخد في ريف السويداء، بين فصيل مسلح محلي من جهة، و”قوات شيخ الكرامة” من جهة أخرى، ما أدى إلي مقتل 5 عناصر وإصابة آخرين من الطرفين، بينما ساد التوتر في مدينة صلخد.
وكان مجهول استهدف بقذيفة “RBG”، في 21 أبريل/نيسان، منزل قيادي في الفصائل المحلية في ريف السويداء بالقرب من طريق الكوم ما تسبب بوقوع أضرار مادية. 

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