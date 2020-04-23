الانفلات الأمني يتواصل في محافظة درعا.. مجهولون يلقون قنبلة على منزل مواطن

23 أبريل,2020
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ألقى مجهولون قنبلة يدوية على منزل مواطن في مدينة طفس، وذلك بسبب التحاق أحد أفراد العائلة بقوات النظام، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية.
وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 418، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 256، وهم: 51 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 137 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و45 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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