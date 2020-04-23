المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتصامات بريف حلب الغربي ضد “ممارسات تحرير الشام”

اعتصم مواطنون من ريف حلب الغربي عن معبر الغزاوية تنديداً بممارسات هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة التي وصفوها “بالتعسفية” بحق المدنيين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن العشرات من المواطنين اعتصموا عند معبر الغزاوية الذي تسيطر عليه “تحرير الشام”، في ريف حلب الغربي، والذي يفصل بين مناطق سيطرتها وسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب.

ووفقاً للمصادر، فإن الأهالي توجهوا إلى المعبر بسبب ممارسات “تحرير الشام” بحق المدنيين العابرين من المعبر المتمثلة بفرض إتاوات عليهم مقابل السماح لهم بالعبور، بالإضافة لإغلاق المعبر بشكل متكرر بوجه الأهالي دون توضيح الأسباب.

المصدر:اوغاريت بوست