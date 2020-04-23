المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع عدد المرتزقة في ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن إجمالي عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال بين صفوف قوات حكومة الوفاق غير الشرعية، حتى اليوم الخميس، نحو 5300 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2100 مقاتل.

وأضاف المرصد، في تقرير له، أنه في الوقت الذي تتواصل عملية نقل المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لتركيا نحو الأراضي الليبية، تواصل تركيا عملية نقل المقاتلين الجهاديين والمتطرفين للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في ليبيا والتي كانت قد بدأت في شهر التمور/ أكتوبر الماضي 2019م، حتى وصول دفعة اليوم من المقاتلين الجهاديين عبر الجسر التركي – الليبي.

وذكر المرصد أنه يمتلك قوائم لأسماء 37 من المتطرفين السوريين الذين أرسلوا إلى ليبيا من قبل تركيا، وهم من الجنسية السورية ممن كانوا سابقًا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة لوجود عناصر من مجموعات جهادية من جنسيات غير سورية.

ووفقا للمرصد، فإن إجمالي حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا وصلت 199 مقاتل، والقتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، وقتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

المصدر:اخبار ليبيا