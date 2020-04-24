وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يدخل يومه الـ50 بخروقات متجددة وتحليق لطائرات استطلاع جنوب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على أماكن في البارة وكنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 50 على التوالي، كما حلقت طائرات استطلاع في أجواء القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي بعد منتصف الليل.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام من تمركزاتها في ريف إدلب الجنوبي، استهدف بلدة كنصفرة وقرية الفطيرة في جبل الزاوية في ريف إدلب، تزامنا مع تحليق طائرة حربية روسية في أجواء المنطقة.