في إطار تصاعد الانتهاكات بالمنطقة.. الفصائل الموالية لأنقرة تختطف 4 مدنيين في ريف رأس العين (سري كانيه)

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا عمدت يوم أمس الخميس، إلى اختطاف 4 مدنيين من قرية كاتوف الواقعة بريف رأس العين (سري كانييه) الغربي، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معلومات عن أسباب الاختطاف، يأتي ذلك في ظل استمرار التضييق على المدنيين من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق نفوذ “نبع السلام”.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن المخابرات التركية أفرجت عن الشيخ (عنيزان) أحد أبرز شيوخ العشائر في محافظة الرقة بعد مضي أقل من 24 ساعة على اعتقاله من قرية مشرفة الشيخ أحمد في ريف تل أبيض، بدوره تشكر الشيخ وسائل الإعلام التي ساهمت بالضغط على الحكومة التركية للإفراج عنه، ووفقاً للشيخ فإن المخابرات التركية اتهمته بالتعامل مع “قوات سوريا الديمقراطية”، وكان رده بأن شيخ عشيرة لا علاقة له بقسد وغيرها، وكان المرصد السوري برفقة وسائل إعلام أخرى قد مارست الضغط إعلامياً للإفراج عن الشيخ المسن.

حيث كان المرصد السوري أشار يوم أمس الأول، إلى أن مدرعات تركية مع عناصر من الشرطة العسكرية الموالية للقوات التركية، داهمت قرية مشرفة الشيخ أحمد في ريف تل أبيض واعتقلت أحد شيوخ عشيرة “النعيم”، وذلك لانتمائه سابقا بمجلس العشائر التابع لـ”قسد”، فيما لا يزال مصيره مجهولا حتى الآن.