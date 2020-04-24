رغم الوعود التركية.. مئات الآلاف من أهالي نحو 350 مدينة وبلدة وقرية ضمن منطقة “خفض التصعيد” لم يتمكنوا من العودة لها عقب سيطرة “النظام السوري” منذ أبريل/نيسان الفائت

24 أبريل,2020
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رغم جميع الوعود التركية لهم بالعودة إلى مناطقهم بحماية من “الشرطة العسكرية الروسية” ومراقبة تركية لذلك، إلا أن مئات الآلاف من النازحين الذين أجبرتهم عمليات النظام السوري والروس على الخروج من مناطقهم، يعايشون أوضاع إنسانية كارثية مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث أن مع استمرار عودة عدد لا بأس به من المهجرين إلى إدلب قادمين من حلب بعد إعادة فتح معبر دير بلوط من قبل هيئة تحرير الشام.

إلا أن أهالي أكثر من 350 مدينة وبلدة وقرية واقعة بإدلب وحماة وحلب لم يستطيعوا العودة إلى منازلهم بعد سيطرة قوات النظام والمليشيات الموالية لها عليها خلال الفترة الممتدة منذ نيسان/أبريل 2019 وحتى شباط/فبراير 2020، ليبقى هؤلاء المهجرين مشتتين بالمخيمات العشوائية والعراء والأراضي الزراعية بالإضافة لتوجه الكثير نحو مناطق جديدة خاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة شمال وشمال غرب حلب بحثاً عن حياة لهم هناك، حيث أن الوعود التركية بقيت إعلامية فقط حالها كحال وعود سابقة، بدوره المجتمع الدولي أيضاً يكتفي بالتنديدات ويتضامن إعلامياً مع ملف النازحين.

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