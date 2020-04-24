لرفضه إرسال مقاتلين إلى ليبيا.. قيادة “الجيش الوطني” الموالي لتركيا توقف التمويل المادي عن “فيلق الرحمن”

24 أبريل,2020
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أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التمويل المادي لـ فصيل “فيلق الرحمن” المنحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، لا يزال متوقف بأمر من قيادات “الجيش الوطني” الموالي لتركيا.

ووفقا لمصادر ” المرصد السوري”، فإن إيقاف تمويل الفيلق، جاء على خلفية طلب الجيش الوطني من فيلق الرحمن تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة “الوفاق الوطني” في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديي الفيلق من القوائم، كان الرد من قِبل “الجيش الوطن” الموالي بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين على “فيلق الرحمن”، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر.

يذكر ان هناك مقاتلين من “فيلق الرحمن” كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع “المرتزقة” لخدمة المصالح التركية هناك.

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