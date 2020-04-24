منذ بدء وقف إطلاق النار.. القوات التركية تستقدم أكثر من 2800 آلية إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ظهر اليوم الجمعة، دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث دخلت عشرات الآليات العسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون واتجهت نحو المواقع والنقاط التركية في المنطقة، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2810 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 6215 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.