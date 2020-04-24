“الجبهة الشامية” تفشل باعتقال “رئيس مجس تل أبيض” عقب تدخل الأهالي وفصائل أخرى

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجبهة الشامية الموالية لأنقرة، حاولت يوم أمس اعتقال “رئيس مجلس تل أبيض” بريف الرقة الشمالي، لكن تدخل عدة فصائل وكتائب وأهالي المنطقة حال دون ذلك.

وكانت “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا عمدت يوم أمس الخميس، إلى اختطاف 4 مدنيين من قرية كاتوف الواقعة بريف رأس العين (سري كانييه) الغربي، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معلومات عن أسباب الاختطاف، يأتي ذلك في ظل استمرار التضييق على المدنيين من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق نفوذ “نبع السلام”.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن المخابرات التركية أفرجت عن الشيخ (عنيزان) أحد أبرز شيوخ العشائر في محافظة الرقة بعد مضي أقل من 24 ساعة على اعتقاله من قرية مشرفة الشيخ أحمد في ريف تل أبيض، بدوره تشكر الشيخ وسائل الإعلام التي ساهمت بالضغط على الحكومة التركية للإفراج عنه، ووفقاً للشيخ فإن المخابرات التركية اتهمته بالتعامل مع “قوات سوريا الديمقراطية”، وكان رده بأن شيخ عشيرة لا علاقة له بقسد وغيرها، وكان المرصد السوري برفقة وسائل إعلام أخرى قد مارست الضغط إعلامياً للإفراج عن الشيخ المسن.