عملية نقل “المرتزقة” إلى ليبيا.. فصائل ترفض الأوامر التركية بالذهاب وأخرى تحضر مئات المقاتلين تمهيداً لنقلهم

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن المخابرات التركية بدأت بنقل دفعات من عناصر الفصائل الموالية لتركيا من منطقة تل أبيض السورية باتجاه الأراضي التركية، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المخابرات التركية طلبت من قيادات الجيش الوطني رفع لوائح جديدة تضم أسماء مئات المقاتلين لإرسالهم إلى ليبيا للقتال هناك، بدوره الجيش الوطني أوعز لفصائله بذلك، وعلى إثره قدمت فصائل عدة قوائم بأسماء فاقت الـ 2200 اسم حتى اللحظة، على رأسها أحرار الشرقي وجيش الشرقية والسلطان مراد وفصائل أخرى.

في حين نأت عدة فصائل بنفسها عن إرسال مقاتليها، قبل أن تتحول الطلبات التركية إلى أوامر مباشرة من قبلهم.

حيث كانت مصادر موثوقة أبلغت المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن توقيف التمويل المادي لفصيل “فيلق الرحمن” المنحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، لا يزال متواصل بأمر من قيادات “الجيش الوطني” الموالي لتركيا.

ووفقا لمصادر ” المرصد السوري”، فإن إيقاف تمويل الفيلق، جاء على خلفية طلب “الجيش الوطني” من فيلق الرحمن تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة “الوفاق الوطني” في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديي الفيلق من القوائم، كان الرد من قِبل “الجيش الوطن” الموالي بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين على “فيلق الرحمن”، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر.

يذكر أن هناك مقاتلين من “فيلق الرحمن” كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع “المرتزقة” لخدمة المصالح التركية هناك.