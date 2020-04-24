لعدم الوفاء بالتزاماتها.. مظاهرة مسائية ضد المجلس المحلي وشركة الكهرباء في “مارع”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، مظاهرة في بلدة مارع ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي، ضد أعضاء ورئيس المجلس المحلي في البلدة، وشركة الكهرباء “الشمال”، الذين لم يفوا بالتزاماتهم تجاه المواطنين، بعد أن دفعوا مبالغ مالية ومصاريف عدادات كهربائية مقابل إنارة شوارع البلدة، في حين يتم قطع الكهرباء لمدة تزيد عن 6 ساعات يوميا، ما أدى لانقطاع مستمر في ضخ مياه الشرب وإجبار الأهالي على شرائها بأسعار مرتفعة.

على صعيد متصل، تشهد مناطق الفصائل الموالية لتركيا وإدلب أزمة وقود تتفاقم يوميا، مع تزايد الحاجة لتوليد الكهرباء وتشغيل المرافق الخدمية والمنشآت الصحية، حيث فقدت مادة المازوت من الأسواق بنوعيه المستورد القادم من تركيا، والمكرر محليا، لأسباب عدة أهمها انقطاع النفط القادم من شمال شرق سوريا،

ومع فقدان المحروقات، تحدث ارتفاعات متلاحقة لبعض المواد والسلع والاحتياجات الأساسية، ابتداءً بسعر صهريج المياه وليس انتهاءً بتوقف المشافي، وسيارات الإسعاف، في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية القاسية التي يعيشها الأهالي.