المرصد السوري لحقوق الانسان: تركيا توقف تمويل “فيلق الرحمن” لرفضه إرسال مقاتلين إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن تركيا أوقفت تمويل جماعات مسلحة موالية لها في سوريا، لرفضها إرسال مقاتلين إلى ليبيا من أجل دعم صفوف قوات حكومة الوفاق في معركتها ضد الجيش الوطني الليبي. ونقل المرصد عن مصادر وصفها بالموثوقة، قولها إن التمويل المادي لفصيل “فيلق الرحمن” المنحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، لا يزال متوقفا بأمر من قيادات “الجيش الوطني السوري” الموالي لتركيا، على خلفية رفض قياديي الفيلق تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في ليبيا، بأوامر تركية. وأضاف المرصد أن رد “الجيش الوطني السوري” كان بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين على “فيلق الرحمن”، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر.

المصدر:ارم نيوز