المرصد السوري لحقوق الانسان:«المخابرات التركية» ترغم فصيلين سوريين على الالتحاق بالقتال في ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، أن المخابرات التركية أرغمت فصيلين مسلّحين مواليين لها على تقديم مئات الأسماء لإرسالهم إلى ليبيا للقتال هناك. وأفاد المرصد السوري بأنّ فصيلي أحرار الشرقية وجيش الشرقية قدّما لائحة تضم 500 اسم مقاتل سوري “مرتزق”، بينما بدأت المخابرات التركية بنقل قسم من هؤلاء العناصر من منطقة تل أبيض السورية باتجاه الأراضي التركية، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا. وأضاف المرصد السوري أن المخابرات التركية تضيق على فصيل الجبهة الشامية لرفضه إرسال عناصره للقتال في ليبيا، حيث يعمل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا على إعادة هيكلة للفصائل التي ترفض الأوامر التركية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن تركيا قررت وقف التمويل عن فصيل “فيلق الرحمن” الذي ينحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، وذلك على خلفية رفضه إرسال مقاتلين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب الميليشيات المسلحة ضد الجيش الوطني الليبي. ووفقا للمرصد، فإن إيقاف تمويل الفيلق جاء على خلفية طلب ما يسمى الجيش الوطني التابع لتركيا من فيلق الرحمن تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديي الفيلق من القوائم، كان الرد بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين، وتخفيض المخصصات المقدمة من طعام وذخائر. وأشار المرصد إلى أن هناك مقاتلين من “فيلق الرحمن” كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي، عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع “المرتزقة” لخدمة المصالح التركية هناك.

المصدر:الساعة24