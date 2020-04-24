مع تزايد تجاوزات النازحين في ريف عفرين.. الفصائل الموالية لتركيا تداهم منازلهم في “ميدانكي”

24 أبريل,2020
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داهمت مجموعات عسكرية تابعة للفصائل الموالية لتركيا، اليوم، منازل المدنيين النازحين في منطقة ميدانكي بريف عفرين.
وتشهد المنطقة تجاوزات من قبل السكان الجدد بحق ممتلكات السكان الأصليين الكرد، وتشمل التجاوزات رعي قطعانهم في الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة، ما يلحق بالمحاصيل أضرارا كبيرة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 أبريل/نيسان، أن مجموعة من النازحين في بلدة ميدانكي في ريف عفرين، ضربوا بشكل وحشي مواطن كردي بالأيدي والعصي، اليوم، بسبب اعتراضه على رعي مواشيهم في أرضه الزراعية في محيط القرية، ما تسبب بإصابته بنزيف حاد توفي على إثرها بعد ساعات، دون أن تحرك ساكنا الفصائل الموالية لتركيا أو عناصر الشرطة هناك.

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