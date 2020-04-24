مسلحون يهاجمون حاجزا لقوات “قسد” في ريف دير الزور الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، هجوما بالأسلحة الرشاشة نفذه مجهولون يعتقد أنهم عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، على حاجز لقوات سوريا الديمقراطية قرب جسر مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، عمدا إلى إطلاق الرصاص على مسؤول المحروقات ضمن شركة “سادكوب” التابعة لمجلس دير الزور المدني، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لمقتله بالإضافة لإصابة شخص كان برفقته.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان احتراق عدد من صهاريج النفط في منطقة العزبة شمال مدينة دير الزور، دون ورود معلومات عن الأسباب، حيث قامت قوات سوريا الديمقراطية بنشر حواجز بمحيط المنطقة.