مدير “المرصد السوري”: هناك دول تنتقد المرصد السوري لحقوق الإنسان لأنه يتحدث عن إرسال أردوغان مجموعات متطرفة ومرتزقة إلى ليبيا

25 أبريل,2020
دقيقة واحدة

مدير “المرصد السوري”: هناك دول تنتقد المرصد السوري لحقوق الإنسان لأنه يتحدث عن إرسال أردوغان مجموعات متطرفة ومرتزقة إلى ليبيا. لدينا 37 اسما من مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” فقط.. هؤلاء باتوا الآن في ليبيا وبعلم المخابرات التركية.. بالإضافة إلى تفريغ إدلب من الجهاديين وإرسالهم إلى ليبيا ومناطق أخرى في شمال إفريقيا. منذ بداية الثورة السورية تركيا تدخل المجموعات الجهادية إلى سورية من أجل تدمير الثورة وتحويلها من مطالبة بالحرية والكرامة إلى ثورة فصائل إسلامية متطرفة.. اليوم الشيء ذاته تفعله مع ليبيا.. تركيا تجند وترسل المقاتلين السوريين عبر أراضيها ومطاري غازي عنتاب واسطنبول إلى ليبيا.. هناك لوائح لأكثر من ألفي مقاتل من جيش الشرقية وأحرار الشرقية والسلطان مراد لتلتحق تلك العناصر بأكثر من 7500 عنصر باتوا في ليبيا. هؤلاء ذهبوا للقتال بترغيبهم برواتب عالية ولكن لم يحصلوا عليها كما قيل لهم بل الراتب الشهري في أقصى حالاته 400 دولار أمريكي. “الجيش الوطني” قطع مخصصات  فيلق الرحمن لأنه رفض إرسال قوائم من مقاتليه للانخراط في القتال الليبي. ولكن هناك فصائل أرسلت قوائم أسماء المقاتلين بعد إرغامهم من قبل المخابرات التركية. أكثر من 200 قتيل من هؤلاء المقاتلين قتلوا في ليبيا.. بالمقابل ما يزال هناك عناصر من “الجيش الوطني”  يخرجون للقتال في ليبيا ردا لجميل عبد الحكيم بلحاج ومهدي الحاراتي. أردوغان يتدخل بالمنطقة بدلا من الالتفات إلى وضع بلاده في ظل انتشار وباء “كورونا”.. الإتحاد الأوروبي يعلم بوجود جسر جوي من تركيا إلى ليبيا لنقل المقاتلين.. ويعمل على نقل غير السوريين ومن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”. أردوغان يريد أن يحسم الأمر لصالح حكومة الوفاق في ليبيا دون الالتفات إلى المجتمع الدولي..هناك بعض الدول الأوروبية التي تعارض أردوغان ومشروعه في ليبيا.

مدير "المرصد السوري": هناك دول تنتقد المرصد السوري لحقوق الإنسان لأنه يتحدث عن إرسال أردوغان مجموعات متطرفة ومرتزقة إلى ليبيا

مدير "المرصد السوري": هناك دول تنتقد المرصد السوري لحقوق الإنسان لأنه يتحدث عن إرسال أردوغان مجموعات متطرفة ومرتزقة إلى ليبيا. لدينا 37 اسما من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" فقط.. هؤلاء باتوا الآن في ليبيا وبعلم المخابرات التركية.. بالإضافة إلى تفريغ إدلب من الجهاديين وإرسالهم إلى ليبيا ومناطق أخرى في شمال إفريقيا. منذ بداية الثورة السورية تركيا تدخل المجموعات الجهادية إلى سورية من أجل تدمير الثورة وتحويلها من مطالبة بالحرية والكرامة إلى ثورة فصائل إسلامية متطرفة.. اليوم الشيء ذاته تفعله مع ليبيا.. تركيا تجند وترسل المقاتلين السوريين عبر أراضيها ومطاري غازي عنتاب واسطنبول إلى ليبيا.. هناك لوائح لأكثر من ألفي مقاتل من جيش الشرقية وأحرار الشرقية والسلطان مراد لتلتحق تلك العناصر بأكثر من 7500 عنصر باتوا في ليبيا. هؤلاء ذهبوا للقتال بترغيبهم برواتب عالية ولكن لم يحصلوا عليها كما قيل لهم بل الراتب الشهري في أقصى حالاته 400 دولار أمريكي. "الجيش الوطني" قطع مخصصات فيلق الرحمن لأنه رفض إرسال قوائم من مقاتليه للانخراط في القتال الليبي. ولكن هناك فصائل أرسلت قوائم أسماء المقاتلين بعد إرغامهم من قبل المخابرات التركية. أكثر من 200 قتيل من هؤلاء المقاتلين قتلوا في ليبيا.. بالمقابل ما يزال هناك عناصر من "الجيش الوطني" يخرجون للقتال في ليبيا ردا لجميل عبد الحكيم بلحاج ومهدي الحاراتي. أردوغان يتدخل بالمنطقة بدلا من الالتفات إلى وضع بلاده في ظل انتشار وباء "كورونا".. الإتحاد الأوروبي يعلم بوجود جسر جوي من تركيا إلى ليبيا لنقل المقاتلين.. ويعمل على نقل غير السوريين ومن عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية". أردوغان يريد أن يحسم الأمر لصالح حكومة الوفاق في ليبيا دون الالتفات إلى المجتمع الدولي..هناك بعض الدول الأوروبية التي تعارض أردوغان ومشروعه في ليبيا.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, April 24, 2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

23 أبريل,2020

مدير “المرصد السوري”: الشيخ عنيزان هو أحد أبرز مشايخ العشائر العربية في محافظة الرقة، الذي كان ضمن مايعرف بـ مجلس عشائر محافظة الرقة

23 أبريل,2020

مدير “المرصد السوري”: هذه الأعمال ليست بجديدة من قبل المخابرات التركية، ولكن أن يقوموا باعتقال أحد شيوخ العشائر العربية بمحافظة الرقة هذا تحدي واضح لأبناء العشائر هناك

20 أبريل,2020

مدير “المرصد السوري”: تنظيم “الدولة الإسلامية” ظهر فجأة بعد اختفائه وأعتقد أن ظهوره مرتبط بالتقاسم السياسي بين الدول الإقليمية وروسيا داخل الأراضي السورية

20 أبريل,2020

مدير “المرصد السوري”: الحكومة التركية لا تأبه لانشغال المجتمع الدولي بجائحة “كورونا” وتستمر بإرسال المرتزقة إلى ليبيا