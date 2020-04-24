مدير “المرصد السوري”: هناك دول تنتقد المرصد السوري لحقوق الإنسان لأنه يتحدث عن إرسال أردوغان مجموعات متطرفة ومرتزقة إلى ليبيا. لدينا 37 اسما من مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” فقط.. هؤلاء باتوا الآن في ليبيا وبعلم المخابرات التركية.. بالإضافة إلى تفريغ إدلب من الجهاديين وإرسالهم إلى ليبيا ومناطق أخرى في شمال إفريقيا. منذ بداية الثورة السورية تركيا تدخل المجموعات الجهادية إلى سورية من أجل تدمير الثورة وتحويلها من مطالبة بالحرية والكرامة إلى ثورة فصائل إسلامية متطرفة.. اليوم الشيء ذاته تفعله مع ليبيا.. تركيا تجند وترسل المقاتلين السوريين عبر أراضيها ومطاري غازي عنتاب واسطنبول إلى ليبيا.. هناك لوائح لأكثر من ألفي مقاتل من جيش الشرقية وأحرار الشرقية والسلطان مراد لتلتحق تلك العناصر بأكثر من 7500 عنصر باتوا في ليبيا. هؤلاء ذهبوا للقتال بترغيبهم برواتب عالية ولكن لم يحصلوا عليها كما قيل لهم بل الراتب الشهري في أقصى حالاته 400 دولار أمريكي. “الجيش الوطني” قطع مخصصات فيلق الرحمن لأنه رفض إرسال قوائم من مقاتليه للانخراط في القتال الليبي. ولكن هناك فصائل أرسلت قوائم أسماء المقاتلين بعد إرغامهم من قبل المخابرات التركية. أكثر من 200 قتيل من هؤلاء المقاتلين قتلوا في ليبيا.. بالمقابل ما يزال هناك عناصر من “الجيش الوطني” يخرجون للقتال في ليبيا ردا لجميل عبد الحكيم بلحاج ومهدي الحاراتي. أردوغان يتدخل بالمنطقة بدلا من الالتفات إلى وضع بلاده في ظل انتشار وباء “كورونا”.. الإتحاد الأوروبي يعلم بوجود جسر جوي من تركيا إلى ليبيا لنقل المقاتلين.. ويعمل على نقل غير السوريين ومن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”. أردوغان يريد أن يحسم الأمر لصالح حكومة الوفاق في ليبيا دون الالتفات إلى المجتمع الدولي..هناك بعض الدول الأوروبية التي تعارض أردوغان ومشروعه في ليبيا.

مدير "المرصد السوري": هناك دول تنتقد المرصد السوري لحقوق الإنسان لأنه يتحدث عن إرسال أردوغان مجموعات متطرفة ومرتزقة إلى ليبيا مدير "المرصد السوري": هناك دول تنتقد المرصد السوري لحقوق الإنسان لأنه يتحدث عن إرسال أردوغان مجموعات متطرفة ومرتزقة إلى ليبيا. لدينا 37 اسما من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" فقط.. هؤلاء باتوا الآن في ليبيا وبعلم المخابرات التركية.. بالإضافة إلى تفريغ إدلب من الجهاديين وإرسالهم إلى ليبيا ومناطق أخرى في شمال إفريقيا. منذ بداية الثورة السورية تركيا تدخل المجموعات الجهادية إلى سورية من أجل تدمير الثورة وتحويلها من مطالبة بالحرية والكرامة إلى ثورة فصائل إسلامية متطرفة.. اليوم الشيء ذاته تفعله مع ليبيا.. تركيا تجند وترسل المقاتلين السوريين عبر أراضيها ومطاري غازي عنتاب واسطنبول إلى ليبيا.. هناك لوائح لأكثر من ألفي مقاتل من جيش الشرقية وأحرار الشرقية والسلطان مراد لتلتحق تلك العناصر بأكثر من 7500 عنصر باتوا في ليبيا. هؤلاء ذهبوا للقتال بترغيبهم برواتب عالية ولكن لم يحصلوا عليها كما قيل لهم بل الراتب الشهري في أقصى حالاته 400 دولار أمريكي. "الجيش الوطني" قطع مخصصات فيلق الرحمن لأنه رفض إرسال قوائم من مقاتليه للانخراط في القتال الليبي. ولكن هناك فصائل أرسلت قوائم أسماء المقاتلين بعد إرغامهم من قبل المخابرات التركية. أكثر من 200 قتيل من هؤلاء المقاتلين قتلوا في ليبيا.. بالمقابل ما يزال هناك عناصر من "الجيش الوطني" يخرجون للقتال في ليبيا ردا لجميل عبد الحكيم بلحاج ومهدي الحاراتي. أردوغان يتدخل بالمنطقة بدلا من الالتفات إلى وضع بلاده في ظل انتشار وباء "كورونا".. الإتحاد الأوروبي يعلم بوجود جسر جوي من تركيا إلى ليبيا لنقل المقاتلين.. ويعمل على نقل غير السوريين ومن عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية". أردوغان يريد أن يحسم الأمر لصالح حكومة الوفاق في ليبيا دون الالتفات إلى المجتمع الدولي..هناك بعض الدول الأوروبية التي تعارض أردوغان ومشروعه في ليبيا. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, April 24, 2020