عملية اغتيال جديدة تشهدها درعا عبر مقتل عنصر سابق لدى “الفصائل” برصاص مجهولين شمال المدينة

25 أبريل,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال جديدة شهدتها محافظة درعا، تمثلت بإقدام مسلحين مجهولين على اغتيال عنصر سابق لدى الفصائل ممن اعتزلوا القتال بعد إجراءهم تسوية مع قوات النظام إبان سيطرت الأخيرة على درعا، وجرت عملية الاغتيال رمياً بالرصاص جنوب مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 422، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 257، وهم: 52 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 137 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و45 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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