بعد نحو 24 ساعة من الهدوء الحذر.. قوات النظام تجدد قصفها المكثف على مناطق بريفي حماة وإدلب

دخل وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 51 على التوالي، حيث لا يزال القصف الجوي متوقف طيلة تلك الأيام من قبل طائرات النظام والروس الحربية منها والمروحية، في حين رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على أماكن في كنصفرة والبارة وبينين وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، بالإضافة لاستهدافها بالرشاشات الثقيلة أماكن في محور النيرب بريف إدلب الشرقي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف الليل، استهدف أماكن في البارة وكنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، رافقه تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.