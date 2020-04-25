بسبب قدوم فريق إعلامي روسي.. القوات الروسية تطمس الوجود الإيراني في الميادين وترفع راياتها وصور “بوتين”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الروسية المتواجدة في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، عمدت إلى إزالة كافة الرايات واللافتات التابعة للمليشيات الإيرانية ضمن منطقة شارع الكورنيش ودوار البلعوم بالمدينة، فيما أبقت على العلم السوري المعترف به دولياً بالإضافة لوضعها صوراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونصب العلم الروسي بجانبه.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن عملية طمس الوجود الإيراني هناك سببه قدوم فريق إعلامي روسي لإجراء جولة مصورة بالمنطقة، في محاولة من قبل القوات الروسية لإظهار المنطقة خالية من أي تواجد للمليشيات الإيرانية والمسلحين الموالين لها أقله “إعلامياً”.

وكان المرصد السوري أشار في الـ20 من الشهر الجاري، إلى أن القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها عمدت إلى إخلاء عدة مقرات تابعة لها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ونقلها إلى أطراف المدينة، والمقرات التي تم إخلائها، هي: مبنى المالية وعدة أبنية محيطة به والتي تتخذه مليشيا “حزب الله” العراقي مقراً لها، بالإضافة لمسجد ذي النوريين وعدة منازل محيطة به والتي تتخذه مليشيا “حيدريون” مقراً لها.

مصادر المرصد السوري أكدت أن عملية نقل المقرات جرت إلى أبنية تم بنائها من قبل المليشيات الإيرانية في منطقة المزارع التي تبعد نحو 8 كلم عن مدينة الميادين، كما قامت المليشيات الإيرانية بنشر عدد كبير من الأسلحة الثقيلة كالمدافع وراجمات الصواريخ ضمن منطقة المزارع، التي باتت تجمع ضخم وكبير جداً للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها.