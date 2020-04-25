عقب اعتقالهم بفترات مختلفة.. أجهزة النظام الأمنية تطل سراح العشرات من أبناء دير الزور من سجونها

أطلقت أجهزة النظام الأمنية سراح عدداً من أبناء محافظة دير الزور منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري، وذلك ضمن سلسلة الإفراج عن المعتقلين التي شهدتها عدة محافظات سورية. وبحسب مصادر “المرصد السوري”، فقد أفرجت أجهزة النظام الأمنية عن 40 معتقل من سجونها من أبناء محافظة دير الزور، بعد أن قضوا عدة سنوات ضمن أقبيتها، جرى اعتقالهم بفترات متراوحة منذُ انطلاقة الثورة السورية من مختلف المناطق في محافظة دير الزور .

وشهدت الغوطة الشرقية ومحافظة درعا سلسلة إفراجات عن معتقلين منذُ مطلع شهر نيسان/أبريل، الجاري.