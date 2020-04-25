تركيا تواصل العمل لإحداث تغيير ديمغرافي ضمن مناطق “نبع السلام وغصن الزيتون” والمرصد السوري يجدد مطالبته لأهالي تلك المناطق بالبقاء فيها

لاتزال القوات التركية والفصائل الموالية لها تواصل سياستها الممنهجة لدفع من تبقى من السكان الأصليين في مناطق “نبع السلام” للخروج من مناطقهم حالهم كحال من رفض التهجير من أهالي عفرين، وذلك في إطار التغيير الديمغرافي الذي تواصل تركيا العمل عليه، حيث لا تزال مناطق كثيرة في الرقة والحسكة تشهد توطين عائلات من الغوطة الشرقي ومناطق سورية أخرى على حساب السكان الأصليين لها عقب السيطرة التركية عليها، إسوة بما جرى ويجري في عفرين.

بالمقابل تستمر عمليات الخطف والاعتقالات التعسفية بحق أهالي مناطق “نبع السلام وغصن الزيتون” دون التفريق بين مكونات الشعب سواء من المكون الكردي أو العربي، حيث أن تل أبيض على سبيل المثال تتواصل الممارسات التعسفية من قبل الفصائل الموالية لأنقرة وهي ذات طابع عربي، وتأتي تلك الممارسات جميعها لدفع الأهالي للخروج من مناطقهم، وهو الأمر الذي حذر منه المرصد السوري لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً، ودعا أهالي إلى عدم الانسياق للأهداف التركية والبقاء في مناطقهم، بالإضافة لدعواته المستمرة للمجتمع الدولي للوقوف على مسألة التغيير الديمغرافي التي تسعى تركيا لها.