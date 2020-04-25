تزامنا مع استمرار الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تقصف قرية في سهل الغاب 

25 أبريل,2020
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جددت قوات النظام قصفها بالمدفعية على قرية العنكاوي في سهل الغاب الواقعة في شمال غرب محافظة حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” خلال اليوم الـ51 على التوالي من وقف إطلاق النار الجديد.
ورصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وصباح اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على أماكن في كنصفرة والبارة وبينين وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، بالإضافة لاستهدافها بالرشاشات الثقيلة أماكن في محور النيرب بريف إدلب الشرقي.

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