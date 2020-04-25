مجهولون يسرقون محال تجارية في السويداء على بعد أمتار من نقاط أمنية لقوات النظام

أفادت مصادر المرصد السوري بأن محل للألبسة وآخر للمواد الغذائية الواقعين على بعد أمتار من محرس أمني ومن قسم الشرطة في المربع الأمني في مدينة السويداء، تعرضا للسرقة من قبل مجهولين فجر اليوم، حيث خلع السارقون الأبواب وسرقوا المحتويات قبل أن يلوذوا بالفرار، دون أي تحرك من قبل قوات النظام المتواجدة على بعد أمتار من المكان.

وكان الأهالي في قرية الثعلة في ريف السويداء عثروا على جثة أحد أعضاء لجنة المصالحة بين السهل والجبل في جنوب سورية، في 20 أبريل/نيسان، حيث وجد مقتولا وعليه آثار ضربات على الرأس بأداة حادة، أثناء تواجده في مزرعته، وأفادت مصادر المرصد السوري بأن القتلة سرقوا سيارته من المزرعة، للتمويه على أن الجريمة بقصد السرقة.