المرصد السوري لحقوق الانسان:القوات الأميركية تعزز تواجدها شرق سورية وتزيد دعمها لـ «قسد»

25 أبريل,2020
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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الأميركية عمدت إلى سحب مهام حماية حقول وخطوط «النفط» شرق الفرات من عناصر ما يسمى «الدفاع الذاتي» وسلمتها إلى عناصر قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يسيطر عليها الأكراد، لما لديهم من خبرة من معارك سابقة مع تنظيم داعش.

ونقل المرصد عن مصادر، نفيها ما روج له من تخلي الأميركان عن «قسد» مجددا ونيتهم تشكيل قوات من المكون العربي فقط.

وقال إن القوات الأميركية تعمد إلى إجراء زيارات سرية إلى قاعدة الجزرة العسكرية الواقعة في أطراف مدينة الرقة، حيث تعد القاعدة من أكبر القواعد العسكرية السابقة للتحالف الدولي والتي تتواجد فيها الآن «قسد».

ووفقا للمرصد، فإن القوات الأميركية أجرت زيارات مكثفة للقاعدة خلال الأيام القليلة الفائتة، وسط معلومات عن نيتها بالعودة للتمركز هناك في إطار سعيها لإعادة تثبيت نفوذها بقوة شرق الفرات.

وكانت القوات الأميركية عمدت إلى إعادة استدعاء جميع الذين كانوا يعملون معها سابقا من عناصر قوات سوريا الديموقراطية والبالغ عددهم مئات العناصر للعودة مجددا للعمل معهم، ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن القوات الأميركية تعمل إلى إعادة تثبيت نفوذها بشكل كبير ضمن منطقة شرق الفرات.

 

 

المصدر:الانباء الكويتية

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