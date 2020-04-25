المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات المعارضة الموالية لتركيا تشن حملة اعتقالات في عفرين بريف حلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوة تابعة للجيش الوطني السوري داهمت منازل لمدنيين في مدينة عفرين وناحيتي معبطلي والشيخ حديد، واعتقلت عدة أشخاص دون توجيه التهم إليهم.

وقال المرصد إن مسلحين ينتمون لفصيل “سليمان شاه” الموالي لتركيا، طالبوا ذوي مسنّ معتقل لديهم من أبناء ناحية “الشيخ حديد” في ريف عفرين، بدفع مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار مقابل إطلاق سراحه من السجن، وذلك بعد أيام من اعتقاله من منزله لأسباب مجهولة.

كما اعتقلت قوة تابعة للجيش الوطني نحو 40 شخصاً في قرية بريف الحسكة، أقصى شمال شرقي سورية، بتهم الارتباط بـ”قوات سورية الديمقراطية” (قسد).

وأوضح المرصد السوري حينها، أن القوة وجهت للأشخاص تهمة الوقوف خلف تفجير الآلية المفخخة الذي ضرب القرية وسقط نتيجته قتلى وجرحى، بينهم جنود أتراك.

المصدر:العربي الجديد