المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تنقل مسلحين من تل أبيض تمهيداً لإرسالهم للقتال في ليبيا

25 أبريل,2020
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بدأت تركيا بنقل دفعات من مسلحي الفصائل السورية المدعومة من أنقرة من منطقة تل أبيض باتجاه الأراضي التركية، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المخابرات التركية طلبت من قيادات ما يعرف بالجيش الوطني، رفع لوائح جديدة بأسماء عناصر لإرسالهم للقتال في ليبيا.

وأوضح المرصد السوري، أن الفصائل السورية المدعومة من أنقرة قدمت قوائم تضم أكثر من 2200 اسم، على رأسها فصائل (أحرار الشرقية) و (جيش الشرقية) و (السلطان مراد).

ووفقاً للمرصد، فإن تركيا نقلت نحو 7400 مسلح معظمهم سوريون إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج، ضد قوات خليفة حفتر المدعومة من دول عربية. 

أما أعداد المسلحين السوريين الذين وصلوا إلى تركيا لتلقي التدريبات العسكرية قبل إرسالهم إلى ليبيا فوصل إلى 2500 مسلح، وفقاً للمرصد.

المصدر:ارتا اف ام

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