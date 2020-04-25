المرصد السوري لحقوق الانسان:المخابرات التركية تبدأ نقل المرتزقة من تل أبيض السورية إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المخابرات التركية بدأت بنقل دفعات من عناصر الفصائل السورية الموالية لتركيا من منطقة تل أبيض السورية باتجاه الأراضي التركية، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

وأكد المرصد، أن المخابرات التركية طلبت من قيادات المعارضة المسلحة السورية والتي تطلق على جزء منها “الجيش الوطني” رفع لوائح جديدة تضم أسماء مئات المقاتلين لإرسالهم إلى ليبيا للقتال هناك، و قدمت فصائل عدة قوائم بأسماء فاقت الـ 2200 اسم حتى الجمعة على رأسها أحرار الشرقي وجيش الشرقية والسلطان مراد وفصائل أخرى.

وأضاف المرصد، أن التمويل المادي لفصيل “فيلق الرحمن” المنحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، لا يزال متواصل بأمر من قيادات ما يسمى بـالجيش الوطني” الموالي لتركيا، بعد تملصه من طلب “الجيش الوطني” بتقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة “الوفاق الوطني” في ليبيا بأوامر تركية،

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال أمس، الخميس، إن إجمالي عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال بين صفوف قوات حكومة الوفاق غير الشرعية، حتى اليوم الخميس، نحو 5300 مرتزق.

المصدر:تركيا الان