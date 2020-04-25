20 آلية تركية تدخل منطقة “بوتين-أردوغان”.. وارتفاع عددها منذ شباط إلى أكثر من 6200  

25 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يتألف من 20 آلية باتجاه منطقة “بوتين – أردوغان”، تحمل معدات لوجستية.
ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2830 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.
وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 6235 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.

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