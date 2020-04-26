في إطار الفلتان الأمني المستمر في درعا.. العثور على جثة متخابر مع “الأفرع الأمنية” غرب المدينة

26 أبريل,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل السبت – الأحد، العثور على جثة شخص بالقرب من بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، تبين أن الجثة المقتولة بالرصاص تعود لأحد الأشخاص الذين يعملون في تجارة المخدرات والتخابر مع “الأفرع الأمنية” التابعة للنظام السوري.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 423، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 258، وهم: 52 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 138 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و45 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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